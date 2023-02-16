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Лига Конференций: Матч "Карабах" - "Гент" начался с минуты молчания

Лига Конференций: Матч "Карабах" - "Гент" начался с минуты молчания Определились стартовые составы "Карабаха" и бельгийского "Гента", которые встретятся в первом матче раунда плей-офф Лиги Конференций УЕФА.
Футбол
16 февраля 2023 г. 21:47
Лига Конференций: Матч Карабах - Гент начался с минуты молчания

В Баку начался первый матч стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА между командами "Карабах" и "Гент" из Бельгии.

Как сообщает Report, поединок на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался в 21:45.

Игра началась с минуты молчания в память о погибших при землетрясении в Турции и Сирии.

20:42

Определились стартовые составы "Карабаха" и бельгийского "Гента", которые встретятся в первом матче раунда плей-офф Лиги Конференций УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейского футбольного союза, команды выйдут на поле в следующем составе:

"Карабах": 23. Лука Гугешашвили. 6. Хулио Ромао, 8. Марко Янкович, 9. Муса Гурбанлы, 10. Абдулла Зубир, 13. Бахлул Мустафазаде, 15. Леандро Андраде, 29. Марко Вешович, 44. Эльвин Джафаргулиев, 55. Бедави Гусейнов, 77. Рамиль Шейдаев

Запасные игроки: 89. Амин Рамазанов, 94. Айхан Аразлы, 2. Гара Гараев, 4. Рахил Мамедов, 5. Максим Медведев, 7. Ясин Бензия, 18. Исмаил Ибрагимли, 19. Филип Озобич, 20. Ричард Алмейда, 27. Торал Байрамов, 87. Адама Диакаби, 99. Редон Джиджа

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

"Гент": 33. Дэйви РОФ, 2. Джозеф Окуму, 5. Мишель Нгадье-Нгаджуи, 7. Хёнсеок Хон, 11. Уго Куйперс, 13. Жюльен Де Сарт, 14. Алессио Кастро-Монтес, 20. Вилли Орбан, 23. Джордан Торунарига, 24. Свен Кумс, 31. Бруно Годо

Запасные игроки: 1. Пол Нарди, 10. Йенс Петтер Хауге, 17. Эндрю Хюлсагер, 19. Малик Фофана, 22. Сулейман Марре, 25. Нурио Фортуна, 29. Лоран Депуатр

Главный тренер: Хейн Ванхазебрук

Встреча, которая состоится сегодня на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKonfrans Liqası: "Qarabağ" - "Gent" oyunu sükutla başlayıb

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