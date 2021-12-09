Лига конференций: "Карабах" проведет заключительный матч группового этапа

Сегодня азербайджанский "Карабах" проведет матч заключительного 6-го тура группы H Лиги конференции по футболу.

Сегодня азербайджанский "Карабах" проведет матч заключительного 6-го тура группы H Лиги конференций по футболу.

Как передает Report, подопечные Гурбана Гурбанова сыграют на выезде со швейцарским "Базелем".

Поединок на стадионе Sent Jakob Park, который начнется в 00:00 по бакинскому времени, будет судить хорватский арбитр ФИФА Фран Йович. Встреча между этими командами в Баку завершилась нулевой ничьей.

Отметим, что в другой игре этой группы кипрский клуб "Омония" примет казахстанский "Кайрат".

Лига конференций УЕФА

Групповой этап, VI тур

00:00. "Базель" (Швейцария) - "Карабах" (АЗЕРБАЙДЖАН)

Судьи: Фран Йович, Хровье Радич, Лука Пушич, Ивана Мартинич (все Хорватия)

Базель, стадион Sent Jakob Park.

Очки: "Базель"- 11, "Карабах" - 11, "Омония" - 3, "Кайрат" - 1.