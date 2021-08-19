Лига конференций: "Карабах" и "Нефтчи" проведут первые матчи плей-офф

Представители Азербайджана "Карабах" и "Нефтчи" сегодня сыграют первые матчи в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Представители Азербайджана "Карабах" и "Нефтчи" сегодня сыграют первые матчи в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, первые матчи обе команды проведут в Баку.

Агдамский клуб примет шотландский "Абердин" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Матчем, который начнется в 20:00, будет управлять словенский рефери ФИФА Раде Обренович. Травмированные игроки "Карабаха" Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов и Эльвин Джафаргулиев пропустят игру. Уэльский нападающий гостевой команды Райан Хекес выбыл из строя из-за травмы колена.

"Нефтчи" на стадионе "Bakcell Arena" встретится с израильским "Маккаби" (Хайфа). Стартовый свисток будет дан в 21:00. Главным судьей матча назначен Вилли Делажо. Уго Басто, пропустивший матч первого тура Премьер-лиги с "Габалой" из-за коронавируса, и Сабир Бугрин, пропустивший матч из-за температуры, уже приступили к тренировкам.

Отметим, что ответные матчи между командами состоятся 26 августа.

Лига конференций УЕФА

Плей-офф, первые игры

20:00. "Карабах" - "Абердин" (Шотландия)

Судьи: Раде Обренович, Юре Проротник, Александр Касапович, Асмир Сагркович (Словения)

Баку. Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова

21:00. "Нефтчи" - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

Судьи: Вилли Делажо, Мехди Рахмани, Эрван Кристоф Финджин, Томас Леонар (Франция)

Баку. Стадион "Bakcell Arena".