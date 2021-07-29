Лига конференций: Два азербайджанских клуба выбыли из еврокубков

Азербайджанский клуб "Сумгайыт" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций встречался с сербским "Чукарички".

Азербайджанский клуб "Сумгайыт" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций встречался с сербским "Чукарички".

Как передает Report, матч, проходивший на стадионе "Капитал Банк Арена" завершился победой гостей со счетом 2:0.

Голы забили Ибраим Ндиай, (10) и Марко Доцич, (16-пен). Отметим, что неделю назад в Белграде команды сыграли вничью 0:0.

Российский футбольный клуб "Сочи" на выезде одержал победу над азербайджанской "Кешля" со счетом 4:2 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Голы в составе "Сочи" забили Марко Дуганджич (21-я и 82-я минуты), Никита Бурмистров (38) и Данила Прохин (70). У "Кешля" отличились Фелипе Силва (35) и Рахман Хаджиев (52).

В первом матче, который прошел 22 июля, "Сочи" обыграл "Кешля" со счетом 3:0.

Таким образом, оба наших клуба выбыли из еврокубков.