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Лига конференций: Два азербайджанских клуба выбыли из еврокубков

Лига конференций: Два азербайджанских клуба выбыли из еврокубков Азербайджанский клуб "Сумгайыт" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций встречался с сербским "Чукарички".
Футбол
29 июля 2021 г. 21:52
Лига конференций: Два азербайджанских клуба выбыли из еврокубков

Азербайджанский клуб "Сумгайыт" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций встречался с сербским "Чукарички".

Как передает Report, матч, проходивший на стадионе "Капитал Банк Арена" завершился победой гостей со счетом 2:0.

Голы забили Ибраим Ндиай, (10) и Марко Доцич, (16-пен). Отметим, что неделю назад в Белграде команды сыграли вничью 0:0.

Российский футбольный клуб "Сочи" на выезде одержал победу над азербайджанской "Кешля" со счетом 4:2 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Голы в составе "Сочи" забили Марко Дуганджич (21-я и 82-я минуты), Никита Бурмистров (38) и Данила Прохин (70). У "Кешля" отличились Фелипе Силва (35) и Рахман Хаджиев (52).

В первом матче, который прошел 22 июля, "Сочи" обыграл "Кешля" со счетом 3:0.

Таким образом, оба наших клуба выбыли из еврокубков.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: Azərbaycanın iki klubu mübarizəni erkən dayandırıb

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