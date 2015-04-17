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    ​Лига Европы. 1/4 финала. "Наполи" разгромил "Вольфсбург"

    Зенит уступил испанской Севилье

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы.

    Как передает Report, футболисты "Наполи" в Германии разгромили "Вольфсбург". Встреча завершилась победой итальянского клуба со счетом 4:1.

    В других матчах 1/4 финала Питерский "Зенит" уступил испанской "Севилье", киевское "Динамо" сыграло вничью с "Фиорентиной", "Брюгге" – с "Днепром".

    Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи

    Севилья Испания – Зенит Россия 2:1

    Голы: 0:1 – 29 Рязанцев, 1:1 – 73 Бакка, 2:1 – 87 Суарес.

    Вольфсбург Германия – Наполи Италия1:4

    Голы: 0:1 – 15 Игуаин, 0:2 – 23 Гамшик, 0:3 – 64 Гамшик, 0:4 – 76 Габбьядини, 1:4 – 80 Бендтнер.

    Динамо Киев Украина – Фиорентина Италия1:1

    Голы: 1:0 – 36 Ленс, 1:1 – 90 Эль-Бабакар.

    Брюгге Бельгия – Днепр Украина 0:0

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