Лига Европы УЕФА: "Нефтчи" на выезде обыграл "Арсенал" - ОБНОВЛЕНО

Завершился матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между тульским "Арсеналом" и бакинским "Нефтчи".

Как передаёт Report, встреча, проходившая на центральном стадионе тульского клуба, завершилась со счётом 1:0 в пользу азербайджанской команды.

Единственный гол на 1-й минуте дополненного времени 1-го тайма забил игрок "Нефтчи" Дарио да Силва.

*** 21:46

Открыт счёт в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между тульским "Арсеналом" и бакинским "Нефтчи".

Как передаёт Report, первый гол в матче на 45+1 минуте забил игрок "Нефтчи" Дарио да Силва.

Отметим, что матч между "Арсеналом" и "Нефтчи" стартовал на центральном стадионе тульского клуба в 21:00 по бакинскому времени. Встреча транслируется в прямом эфире телеканала CBC Sport.