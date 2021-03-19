Лига чемпионов: Жребий определит пары четвертьфиналов и полуфиналов

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА по футболу

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет в швейцарском Ньоне и начнется в 15:00 по бакинскому времени.

В четвертьфинале примут участие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд), английские клубы "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", французский ПСЖ, "Реал" (Мадрид) и португальская "Порту".

Отметим, что первые матчи четвертьфинала пройдут 6-7 апреля, а ответные - 13-14 апреля. Полуфинальные встречи состоятся 27-28 апреля и 4-5 мая.