Лига чемпионов: Выездные матчи "Нефтчи" и "Галатасарай" начнутся в одно время

Объявлена программа первых матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, в течении двух дней на зеленых полях Европы пройдут 10 матчей.
Лига чемпионов УЕФА
Второй отборочный раунд, первые игры
20 июля
20:00. "Линкольн" (Гибралтар) - CFR (Румыния)
22:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва)
22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Омония" (Кипр)
22:30. "Рaпид" (Вена, Австрия) - "Спарта" (Прага, Чехия)
22:45. "Селтик" (Шотландия) - "Мидтюллан" (Дания)
21 июля
21:00. "Мальмё" (Швеция) - ХИК (Финляндия)
22:00. "Мура" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария)
22:30. "Слован" (Братислава, Словакия) - "Янг Бойз" (Швейцария)
23:00. ПСВ (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция)
23:00. "Олимпиако" (Греция) - "Нефтчи" (Азербайджан)
Отметим, что ответные матчи состоятся 27-28 июля.