Лига чемпионов: Выездные матчи "Нефтчи" и "Галатасарай" начнутся в одно время

Лига чемпионов: Выездные матчи "Нефтчи" и "Галатасарай" начнутся в одно время

Объявлена ​​программа первых матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

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Объявлена ​​программа первых матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает Report, в течении двух дней на зеленых полях Европы пройдут 10 матчей. Лига чемпионов УЕФА Второй отборочный раунд, первые игры 20 июля 20:00. "Линкольн" (Гибралтар) - CFR (Румыния) 22:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва) 22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Омония" (Кипр) 22:30. "Рaпид" (Вена, Австрия) - "Спарта" (Прага, Чехия) 22:45. "Селтик" (Шотландия) - "Мидтюллан" (Дания) 21 июля 21:00. "Мальмё" (Швеция) - ХИК (Финляндия) 22:00. "Мура" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария) 22:30. "Слован" (Братислава, Словакия) - "Янг Бойз" (Швейцария) 23:00. ПСВ (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция) 23:00. "Олимпиако" (Греция) - "Нефтчи" (Азербайджан) Отметим, что ответные матчи состоятся 27-28 июля. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook