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Лига чемпионов: Выездные матчи "Нефтчи" и "Галатасарай" начнутся в одно время

Лига чемпионов: Выездные матчи "Нефтчи" и "Галатасарай" начнутся в одно время Объявлена ​​программа первых матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
15 июля 2021 г. 01:23
Лига чемпионов: Выездные матчи Нефтчи и Галатасарай начнутся в одно время

Объявлена ​​программа первых матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в течении двух дней на зеленых полях Европы пройдут 10 матчей.

Лига чемпионов УЕФА

Второй отборочный раунд, первые игры

20 июля

20:00. "Линкольн" (Гибралтар) - CFR (Румыния)

22:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва)

22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Омония" (Кипр)

22:30. "Рaпид" (Вена, Австрия) - "Спарта" (Прага, Чехия)

22:45. "Селтик" (Шотландия) - "Мидтюллан" (Дания)

21 июля

21:00. "Мальмё" (Швеция) - ХИК (Финляндия)

22:00. "Мура" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария)

22:30. "Слован" (Братислава, Словакия) - "Янг Бойз" (Швейцария)

23:00. ПСВ (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция)

23:00. "Олимпиако" (Греция) - "Нефтчи" (Азербайджан)

Отметим, что ответные матчи состоятся 27-28 июля.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Neftçi" və "Qalatasaray"ın səfər oyunları eyni saatda

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