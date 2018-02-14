 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лига чемпионов: "Тоттенхэм" ушёл от поражения в матче с "Ювентусом", "Манчестер Сити" разгромил "Базель" - ВИДЕО

    В двух встречах было забито 8 голов

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Стартовал первый этап 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Report.

    В первом матче, который проходил в Турине, встретились «Ювентус» и «Тоттенхэм Хотспур», сыграв вничью — 2:2. Хозяева забили два гола в течение 9-и минут первого тайма. Оба мяча в ворота противника забил Гонсало Игуаин. Но гостям все же удалось добиться ничьи, благодаря мячам Гарри Кейна и Кристиана Эриксена.

    Ответная игра состоится в Лондоне 7 марта.

    Параллельно с этим матчем, «Манчестер Сити» был гостем у швейцарского «Базеля». Встреча завершилась победой англичан со счетом 4:0.

    Ответная игра между «Манчестер Сити» и «Базелем», пройдёт в Манчестере 7 марта.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

    «Ювентус» (Италия ) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) - 2:2

    Голы: 1:0 – Игуаин – 2, 2:0 – Игуаин – 9 (пен), 2:1 – Кейн – 35, 2:2 – Эриксен – 71


    «Базель» ( Швейцария) – «Манчестер Сити» (Англия) - 0:4

    Голы: 0:1 – Гюндоган – 14, 0:2 – Силва – 18, 0:3 – Агуэро – 23, 0:4 – Гюндоган – 53

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi