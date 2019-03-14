Лига Чемпионов: стали известны последние 2 команды, прошедшие в 1/4 финала - ВИДЕО

В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" принимала "Ливерпуль", а "Барселона" - "Лион".

Как передаёт Report со ссылкой на "Чемпионат", встреча команд состоялась на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Ливерпуля" Садио Мане. Через 13 минут мяч в собственные ворота отправил защитник мерсисайдцев Жоэль Матип. На 69-й минуте "Ливерпуль" вновь смог выйти вперёд в счёте - гол на свой счёт записал голландский защитник Вирджил ван Дейк. В концовке Мане оформил дубль в этом матче.

Напомним, первая встреча команд, которая состоялась 19 февраля на на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, завершилась со счётом 0:0. Таким образом, "Ливерпуль" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а мюнхенская "Бавария" завершила выступление в соревновании.

В другом матче "Барселона" одержала победу над "Лионом". Встреча, проходившая на стадионе "Ноу Камп", завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл Лионель Месси. Арбитр назначил пенальти в ворота гостей после того, как Джейсон Денайер сбил в штрафной "Лиона" Луиса Суареса. На 31-й минуте Фелипе Коутиньо удвоил преимущество хозяев. Суарес вышел один на один с голкипером "Лиона", но не стал бить, а выкатил мяч на пустые ворота.

Во втором тайме Лука Тусар отыграл один мяч. Защитник "Лиона" добил мяч в ворота после углового. Но в последние 15 минут встречи "Барселона" забила ещё трижды. Сперва Месси оформил дубль, а затем Жерар Пике с передачи аргентинца отправил мяч в пустые ворота. Точку в матче поставил Усман Дембеле, точно пробивший с острого угла. Ассистировал Дембеле Месси.

Первая встреча, проходившая во Франции, завершилась вничью со счётом 0:0. Таким образом, "Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.