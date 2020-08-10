Лига чемпионов: Определились потенциальные соперники "Карабаха"

Лига чемпионов: Определились потенциальные соперники "Карабаха"

Стали известны потенциальные соперники "Карабаха" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, согласно информации, если агдамский клуб пройдет в 1-м раунде "Силекс" из Северной Македонии, то во 2-м сыграет с победителем пары "Шериф" (Молдова)- "Фола" (Люксембург). Если представитель Агдама пройдет этап, матч состоится в Баку.

Напомним, что матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 18-19 августа, 2-го квалификационного раунда - 25-26 августа. Матч 1-го раунда против "Силекса" "Карабах" проведет в Баку.