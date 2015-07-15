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    ​Лига чемпионов: "Мольде" разгромил армянскую команду "Пюник"

    Встреча проходила в Мольде на стадионе Акер

    Баку. 15 Июля. REPORT.AZ/ В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов ереванский «Пюник» уступил норвежскому «Мольде» со счетом 0:5. Встреча проходила в Мольде на стадионе «Акер».

    Как передает Report, в первом тайме в составе хозяев поля дубль на свой счет записал форвард Мохаммед Эльюнусси.

    Во втором тайме в составе «Мольде» дубль оформил норвежский нападающий Ола Камара, а точку в матче поставил шведский форвард Мострьоме.

    Лига чемпионов. II квалификационный раунд, первый матч

    «Мольде» (Норвегия) - «Пюник» (Армения) - 5:0

    Голы: Мохаммед Эльюнусси, 36, 44, Ола Камара, 84, 90+2, Мострьом, 90+5

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