Лига чемпионов: Левандовски затмил успех Месси и Роналду

Нападающий "Баварии" (Германия) Роберт Левандовски установил новый рекорд в Лиге чемпионов УЕФА.

Нападающий "Баварии" (Германия) Роберт Левандовски установил новый рекорд в Лиге чемпионов УЕФА.

Как передает Report, 33-летний нападающий оформил хет-трик в матче группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" (5:2, второй тайм).

Польский форвард попал в историю турнира как первый футболист, забивший 80 голов в 100 матчах.

Выступающий за ПСЖ (Франция) Лионель Месси забил такое же количество голов в 102 матче, а выступающий за "Манчестер Юнайтед" (Англия) Криштиану Роналду – в 116 матче.

"Бавария" лидирует в группе Е с 12-ю очками. Мюнхенский представитель вышел в 1/8 финала за два тура до завершения.