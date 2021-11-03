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Лига чемпионов: Левандовски затмил успех Месси и Роналду

Лига чемпионов: Левандовски затмил успех Месси и Роналду Нападающий "Баварии" (Германия) Роберт Левандовски установил новый рекорд в Лиге чемпионов УЕФА.
Футбол
3 ноября 2021 г. 09:33
Лига чемпионов: Левандовски затмил успех Месси и Роналду

Нападающий "Баварии" (Германия) Роберт Левандовски установил новый рекорд в Лиге чемпионов УЕФА.

Как передает Report, 33-летний нападающий оформил хет-трик в матче группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" (5:2, второй тайм).

Польский форвард попал в историю турнира как первый футболист, забивший 80 голов в 100 матчах.

Выступающий за ПСЖ (Франция) Лионель Месси забил такое же количество голов в 102 матче, а выступающий за "Манчестер Юнайтед" (Англия) Криштиану Роналду – в 116 матче.

"Бавария" лидирует в группе Е с 12-ю очками. Мюнхенский представитель вышел в 1/8 финала за два тура до завершения.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Levandovski Messi və Ronaldunun uğurunu geridə qoyub

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