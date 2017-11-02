Лига Чемпионов: Ещё два клуба завоевали путевки в 1/8 финала

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Завершились ещё 8 игр IV тура группового раунда Лиги Чемпионов.

Как передает Report, во втором игровом дне тура команды из групп E, F, G и H выяснили между собой отношения. После этих игр английские "Тоттенхем" и "Манчестер Сити" досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. Лондонская команда добыла уверенную победу над последним обладателем трофея, мадридским "Реалом", а "горожане" достигли своей цели после гостевой победы над итальянским "Наполи".

Единственный представитель Турции "Бешикташ” дома сыграл вничью с французским "Монако”. В другом матче группы G из-за того, что немецкий "Лейпциг” проиграл португальскому "Порту” стамбульская команда не смогла досрочно обеспечить себе место в 1/8 финала турнира.

Отметим, что в первый игровой день немецкая "Бавария" и французский ПСЖ обеспечили себе путевки в 1/8 финала.

Лига Чемпионов

IV тур

1 ноября

Группа E

23:45. "Севилья" (Испания) - "Спартак" (Россия) - 2:1

Голы: Клеман Лангле, 30. Евер Банега, 59 – Зе Луиш, 78

23:45. "Ливерпуль" (Англия) - "Марибор" (Словения) - 3:0

Голы: Мохаммед Салах, 49. Эмре Джан, 64. Даниэль Старридж, 90

Набранные очки: "Ливерпуль" - 8, "Севилья" - 7, "Спартак" - 5, "Марибор" - 1.

Группа F

23:45. "Наполи" (Италия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2:4

Голы: Лоренцо Инсинье, 21. Жоржиньо, 62-с пенальти – Николас Отаменди, 34. Джон Стоунс, 48. Серхио Агуэро, 69. Рахим Стерлинг, 90+2

23:45. "Шахтер" (Украина) - "Фейенорд" (Голландия) - 3:1

Голы: Факундо Феррейра, 14. Марлос, 17; 68 – Николай Йоргенсен, 12

Набранные очки: "Манчестер Сити " - 12, "Шахтер" - 9, "Наполи" - 3, "Фейенорд" - 0.

Группа G

21:00. "Бешикташ" (Турция) - "Монако" (Франция) - 1:1

Голы: Дженк Тосун, 54-с пенальти – Рони Лопес, 45

23:45. "Порту" (Португалия) - "Лейпциг" (Германия) - 3:1

Голы: Эктор Эррера, 14. Данило Перейра, 62. Макси Перейра, 90+3 – Тино Вернер 48

Набранные очки: "Бешикташ" - 10, "Порту" - 6, "Лейпциг" - 4, "Монако" - 2.

Группа H 1

23:45. "Тоттенхем" (Англия) - "Реал Мадрид" (Испания) - 3:1

Голы: Деле Алли, 27; 56. Кристиан Эриксен 65 – Криштиану Роналду, 80

23:45. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - АПОЭЛ (Кипр) - 1:1

Голы: Рафаэль Герейро, 29 – Микаэль Поте, 51

Набранные очки: "Тоттенхем" - 10, "Реал" - 7, "Боруссия" - 2, АПОЭЛ - 2.