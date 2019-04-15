​Лига 1: «ПСЖ» разгромно проиграла в гостях

В 32-м туре французской лиги «Лилль» дома разгромил «ПСЖ».

В составе "Лилля" мячи забили Николя Пепе (51-я минута), Жонатан Бамба (65), Габриэль (71) и Жозе Фонте (84). На седьмой минуте матча мяч в свои ворота отправил защитник ПСЖ Тома Мёнье (7). В составе парижского клуба голом отметился Хуан Бернат (11).

Х.Бернат на 36-й минуте получил прямую красную карточку. На 12-й минуте защитник ПСЖ Тиаго Силва получил повреждение и покинул поле, еще один защитник парижского клуба, Мёнье, получил травму на 22-й минуте и тоже был заменен.

Отметим, что ПСЖ впервые с декабря 2000 года пропустил пять мячей в чемпионате Франции, тогда парижане проиграл "Седану" со счетом 1:5. Кроме того, это самое крупное поражение клуба с апреля 2010 года, когда он проиграл "Греноблю" со счетом 0:4.

ПСЖ во втором туре подряд упустил возможность оформить досрочное чемпионство. В предыдущем туре команда сыграла вничью со "Страсбуром" (2:2). В турнирной таблице ПСЖ занимает первое место, в активе команды 81 очко, "Лилль" идет вторым, набрав 64 очка.