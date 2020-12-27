Левандовски стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Левандовски стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer AwardsПольский нападающий германской "Баварии" Роберт Левандовский получил премию лучшему футболисту 2020 года по версии Globe Soccer Awards.
Награды вручались еще в нескольких номинациях. В номинации "Игрок века" победил португалец Криштиану Роналду, лучшим тренером года признали наставника "Баварии" Ханса-Дитера Флика, а лучшим тренером столетия - Хосепа Гвардиолу. Награды за выдающуюся футбольную карьеру получили испанские голкипер Икер Касильяс и защитник Жерар Пике. Лучшим клубом 21-го столетия был назван мадридский "Реал", а командой 2020 года - "Бавария".