О нас
Report Georgia
Аудио новости

Левандовски стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Левандовски стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards Польский нападающий германской "Баварии" Роберт Левандовский получил премию лучшему футболисту 2020 года по версии Globe Soccer Awards.
Футбол
27 декабря 2020 г. 21:51
Левандовски стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Роберт Левандовски

Польский нападающий германской "Баварии" Роберт Левандовски получил премию лучшему футболисту 2020 года по версии Globe Soccer Awards.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,церемония награждения прошла в Дубае.

Награды вручались еще в нескольких номинациях. В номинации "Игрок века" победил португалец Криштиану Роналду, лучшим тренером года признали наставника "Баварии" Ханса-Дитера Флика, а лучшим тренером столетия - Хосепа Гвардиолу. Награды за выдающуюся футбольную карьеру получили испанские голкипер Икер Касильяс и защитник Жерар Пике. Лучшим клубом 21-го столетия был назван мадридский "Реал", а командой 2020 года - "Бавария".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Месси пропустит матч Барселоны против Эйбара
Месси пропустит матч "Барселоны" против "Эйбара"
27 декабря 2020 г. 19:56
Сантос отрицает, что Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб
"Сантос" отрицает, что Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб
27 декабря 2020 г. 15:30
Месси назвал двух лучших тренеров в карьере
Месси назвал двух лучших тренеров в карьере
27 декабря 2020 г. 03:44
Арсенал победил Челси в лондонском дерби
"Арсенал" победил "Челси" в лондонском дерби
26 декабря 2020 г. 23:46
Манчестер Юнайтед упустил победу из-за автогола
"Манчестер Юнайтед" упустил победу из-за автогола
26 декабря 2020 г. 19:21
Кешля подписала экс-игрока сборной Камеруна
"Кешля" подписала экс-игрока сборной Камеруна
26 декабря 2020 г. 18:06
Покеттино хочет видеть Месси в ПСЖ
Покеттино хочет видеть Месси в "ПСЖ"
26 декабря 2020 г. 09:55
Знаменитый тренер может возглавить Спартак
Знаменитый тренер может возглавить "Спартак"
26 декабря 2020 г. 07:32
Владелец «Челси» увеличил свое состояние в 2020 году
Владелец «Челси» увеличил свое состояние в 2020 году
26 декабря 2020 г. 04:52
Атлетико обжалует дисквалификацию Триппьера
"Атлетико" обжалует дисквалификацию Триппьера
25 декабря 2020 г. 22:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi