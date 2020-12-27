Левандовски стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Польский нападающий германской "Баварии" Роберт Левандовский получил премию лучшему футболисту 2020 года по версии Globe Soccer Awards.

Польский нападающий германской "Баварии" Роберт Левандовски получил премию лучшему футболисту 2020 года по версии Globe Soccer Awards.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,церемония награждения прошла в Дубае.

Награды вручались еще в нескольких номинациях. В номинации "Игрок века" победил португалец Криштиану Роналду, лучшим тренером года признали наставника "Баварии" Ханса-Дитера Флика, а лучшим тренером столетия - Хосепа Гвардиолу. Награды за выдающуюся футбольную карьеру получили испанские голкипер Икер Касильяс и защитник Жерар Пике. Лучшим клубом 21-го столетия был назван мадридский "Реал", а командой 2020 года - "Бавария".