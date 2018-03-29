Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Нападающий испанской "Барселоны" Леонель Месси приобрел отель на Ибице.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, здание находится на второй береговой линии одного из самых популярных пляжей острова.

В отеле 52 номера, большой бассейн, бар на крыше, также есть служба по предоставлению VIP-услуг. Стоимость одной ночи в отеле составляет от 226 до 525 фунтов стерлингов.

Отметим, что в прошлом году Месси за 26 миллионов фунтов стерлингов купил четырехзвездочный отель в Сиджесе.