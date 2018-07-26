Легионер "Карабаха": Результат в матче с "Кукеси" хорош для нас

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ "Главный тренер отметил, что наши игроки потратили много сил, поэтому я не могу быть недоволен".

Как сообщает Report со ссылкой на болгарское издание "Труд", об этом футболист "Карабаха" Симеон Славчев заявил после нулевой ничьи с албанским клубом "Кукеси" во II квалификационном раунде Лиги чемпионов.

25-летний болгарский полузащитник подчеркнул, что остался доволен представленной игрой с таким сложным соперником.

"Результат хорош для нас. Нам необходимо должным образом подготовиться к ответной игре. Мы как команда готовы к вызову и верим что продолжим свой путь", - добавил он.

Отметим, что ответная встреча между этими командами состоится 1 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:00.