Легионер "Карабаха" попал в историю польского футбола

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Футболист "Карабаха" Якуб Жезничак попал в историю футбола родной Польши.

Как сообщает Report, 32-летний защитник завоевал за свою карьеру 13-й кубок, включая чемпионство Азербайджана.

Таким образом, он повторил рекорд своих соотечественников. По числу титулов Жезничак сравнялся с бывшими футболистами сборной Польши Эрнстом Полем и Кшиштофом Важиха.

Отметим, что прежние 12 титулов Якуб Жезничак получил в составе польского "Легия". Он становился пятикратным чемпионом Польши, 6 раз завоевывал кубок страны и 1 раз - Суперкубок. Перешедший летом 2017 года в "Карабах" опытный защитник завоевал здесь первый титул.