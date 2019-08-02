​Легионер "Карабаха" на долгое время вышел из строя

Футболист "Карабаха" Филип Озобич на долгое время вышел из строя.

Как сообщили Report в пресс-службе клуба, выяснилось, что травма, полученная хорватским полузащитником во время ответного матча во втором квалификационном этапе Лиги чемпионов против ирландского "Дандолка", является серьезной. Точные результаты медобследования получившего травму ноги 28-летнего игрока cтанут известны сегодня. Не исключено, что он будет прооперирован.

Кроме Обзовича третий квалификационный этап против кипрского "АПОЭЛ" пропустит также не вернувшийся еще в строй Бадави Гусейнов. Что касается других игроков, получивших травмы в Баку на встрече с "Дандолком", вероятно, что Мичел получил повторную травму. О состоянии Максима Медведева также неизвестно. Вероятно, они будут готовы к следующей игре.

Отметим, что "Карабах" по итогам двух игр обыграл "Дандолк" (1:1, 3:0). "АПОЭЛ" проведет первую игру 6 августа на выезде, 13 августа – дома.