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Легенда футбола Пеле призвал Путина остановить войну

Легенда футбола Пеле призвал Путина остановить войну Легенда бразильского футбола Пеле обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить войну в Украине.
Футбол
2 июня 2022 г. 08:11
Легенда футбола Пеле призвал Путина остановить войну

Легенда бразильского футбола Пеле обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить войну в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Я хочу обратиться с просьбой: остановить это вторжение. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие", - заявил Пеле.

Он также отметил, что этот конфликт злой, неоправданный и не приносит народу ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений.

В последний раз Пеле и Путин встречались в Москве в 2017 году во время Кубка Конфедераций. Президент РФ тогда назвал Пеле одним из своих любимых игроков.

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Версия на азербайджанском языке Pele Putinə Ukrayna ilə bağlı müraciət edib

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