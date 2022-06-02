Легенда футбола Пеле призвал Путина остановить войну

Легенда бразильского футбола Пеле обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить войну в Украине.

Легенда бразильского футбола Пеле обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить войну в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters .

"Я хочу обратиться с просьбой: остановить это вторжение. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие", - заявил Пеле.

Он также отметил, что этот конфликт злой, неоправданный и не приносит народу ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений.

В последний раз Пеле и Путин встречались в Москве в 2017 году во время Кубка Конфедераций. Президент РФ тогда назвал Пеле одним из своих любимых игроков.