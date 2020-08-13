ЛЧ: УЕФА присудил техническое поражение клубу из Косово

УЕФА на официальном сайте объявил о присуждении технического поражения косовской "Дрите"в матче предварительного раунда Лиги чемпионов с "Линфилдом"из Северной Ирландии.

УЕФА на официальном сайте объявил о присуждении технического поражения косовской "Дрите" в матче предварительного раунда Лиги чемпионов с "Линфилдом" из Северной Ирландии.

Как напоминает Report, 7 августа у одного из футболистов "Дриты" был выявлен коронавирус. Он был отправлен на карантин вместе с другим игроком, который контактировал с ним. После последнего тестирования коронавирусная инфекция была обнаружена еще у одного игрока косовского клуба. Руководство "Дриты" приняло решение поместить всю команду на карантин. 11 августа УЕФА объявил об отмене матча из-за заражения коронавирусом футболистов косовской команды.

Напомним, все встречи этого раунда проходят в формате одного матча. Таким образом, "Линфилд" вышел в 1-й квалификационный раунд турнира, где встретится с "Легией".