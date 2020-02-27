ЛЧ: "Реал" и "Ювентус" уступили в своих первых матчах - ФОТО - ВИДЕО

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" в гостях одержал победу над испанским "Реалом" со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча прошла в Мадриде.

В составе победителей забитыми мячами отметились Габриэл Жезус (78-я минута) и Кевин Де Брейне (83, с пенальти), у проигравших отличился Иско (60). На 86-й минуте с поля был удален защитник "Реала" Серхио Рамос. Для Рамоса это удаление стало четвертым в Лиге чемпионов, по этому показателю он делит первое место со шведом Златаном Ибрагимовичем и голландцем Эдгаром Давидсом. Де Брейне забил 50-й гол за клуб во всех турнирах.

В Лионе также прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. "Лион" на стадионе "Стад де Люмьер" принимал "Ювентус". Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Матч обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Ему ассистировали судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Невадо Родригес. Резервным арбитром был назначен Гуильермо Куадра Фернандес.

В первом тайме французский клуб действовал более остро. И на 31-й минуте Лука Тусар после передачи Усема Ауа открыл счет. Далее, несмотря на все попытки "Ювентуса", отыграться итальянскому клубу так и не удалось.