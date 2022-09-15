ЛЧ: Гол Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Боруссией»

«Манчестер Сити» одержал победу над дортмундской «Боруссией» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» одержал победу над дортмундской «Боруссией» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере.

В составе хозяев забитыми мячами отметились защитник Джон Стоунз и нападающий Эрлин Холанд. У гостей единственный гол на счету полузащитника Джуда Беллингема.

В другой игре 2-го тура «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Копенгагеном» (0:0).

«Манчестер Сити» набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы G. «Боруссия» с 3 очками идет на 2-й позиции. «Копенгаген» и «Севилья» имеют по 1 очку и располагаются на 3-й и 4-й строчке соответственно.