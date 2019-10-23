ЛЧ: "Галатасарай" уступил "Реалу", а ПСЖ и английские клубы разгромили своих соперников - ВИДЕО - ФОТО

Стартовали матчи III тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый день тура матчи прошли в подгруппах А, В, C, D.

Единственный представитель Турции в турнире, клуб "Галатасарай" уступил в родных стенах мадридскому "Реалу" с минимальным счетом 0:1. Единственный мяч был забит Тони Кросом.

В другой игре группе А бельгийский "Брюгге" уступил крупным счетом 0:5 французскому ПСЖ.

В группе В в обеих встречах в ворота команд было забито пять мячей. Немецкая «Бавария» в Греции со счетом 3:2 победила "Олимпиакос", а "Тоттенхэм" в Англии разгромил "Црвену Звезду" из Сербии со счетом 5:0.

В группе С еще один представитель Англии "Манчестер Сити" победил итальянскую "Аталанту" (5:1). Во второй встрече украинский "Шахтер" поделил очки с хорватским "Динамо" из Загреба (2:2).

И наконец, в группе D мадридское "Атлетико" со счетом 1:0 одолело немецкий "Байер", а туринский "Ювентус" в Италии с трудом переиграл московский "Локомотив" (2:1).