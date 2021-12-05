Ла Лига: «Реал» одержал шестую победу подряд

На стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 16-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал мадридский «Реал».

На стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 16-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал мадридский «Реал».

Как сообщает Report, гости одержали победу со счетом 2:0.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 47-й минуте отличился нападающий хозяев Винисиус Жуниор. На 57-й минуте преимущество гостевой команды увеличил Йович.

Отметим, что Йович вышел на замену на 17-й минуте встречи из-за травмы Карима Бензема.

«Реал» набрал 39 очков в 16 матчах, «сливочные» занимают первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Реал Сосьедад» с 29 очками располагается на пятом месте в таблице.