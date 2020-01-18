​Ла Лига: "Реал" обыграл "Севилью" и возглавил таблицу

В матче 20-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" принимал "Севилью".

Как передает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник "Реала" Каземиро, отправивший мяч в ворота соперника на 57-й минуте. В середине второго тайма нападающий "Севильи" Люк де Йонг сравнял счет. На 69-й минуте Каземиро оформил дубль.

Беспроигрышная серия "Реала" в чемпионате Испании достигла 11 матчей. В предыдущих турах «сливочные» одержали 6 побед и 4 раза сыграли вничью. Для "Севильи" это поражение стало первым в последних трех встречах.

"Реал", набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры, "Севилья" (35) занимает четвертое место.