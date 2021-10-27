Ла Лига: "Барселона" уступила "Райо Вальекано"

В рамках чемпионата Испании встречались мадридский клуб "Райо Вальекано" и каталонская "Барселона".

В рамках чемпионата Испании встречались мадридский клуб "Райо Вальекано" и каталонская "Барселона".

Как передает Report, команды играли на стадионе "Кампо де Вальекас" в Мадриде (Испания). Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче забил Радамель Фалькао. Серхио Бускетс потерял мяч у центральной линии, Оскар Трехо перехватил его и выполнил быструю передачу на ход Радамелю Фалькао. Колумбиец в правой части штрафной "качнул" Жерара Пике и нанес идеальный удар низом в дальний угол - мяч влетел в ворота рикошетом от штанги.