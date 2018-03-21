Кутроне: "Для меня Месси всегда был персонажем из PlayStation"

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Нападающий «Милана» и сборной Италии Патрик Кутроне поделился ожиданиями от встречи с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

Как передает Report, Италия и Аргентина проведут товарищеский матч в Манчестере 23 марта.

«Для меня Месси всегда был персонажем из PlayStation. Постоянно видел его телевизору, но ещё ни разу не встречал вживую. Для меня будет честью увидеться с ним.

Что касается нынешнего сезона в моём исполнении, мне 20 лет, и я не перестаю мечтать. В прошлом сезоне играл за молодёжную сборную Италии и не думал, что скоро буду в главной команде. Всегда буду отдавать силы на тренировках и благодарить тренеров, которые помогли мне оказаться здесь», – цитирует Кутроне Sport.es.