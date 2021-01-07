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Кубок Лиги: Определился соперник "Тоттенхэма" в финале

Кубок Лиги: Определился соперник "Тоттенхэма" в финале В матче 1/2 финала Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Манчестер Сити".
Футбол
7 января 2021 г. 02:32
Кубок Лиги: Определился соперник Тоттенхэма в финале

В матче 1/2 финала Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Манчестер Сити".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась победой "горожан" со счетом 2:0.

Во втором тайме, на 50-й минуте встречи, счет открыл защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс. На 83-й минуте преимущество гостей упрочил полузащитник Фернандиньо.

Таким образом, "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги, где сыграет с "Тоттенхэм Хотспур". "Шпоры" ранее обыграли "Брентфорд" со счетом 2:0.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоLiqa Kuboku: "Tottenhem"in finaldakı rəqibi məlum oldu

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