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Кубок Италии: "Ювентус" разгромил СПАЛ и вышел в полуфинал

Кубок Италии: "Ювентус" разгромил СПАЛ и вышел в полуфинал В четвертьфинальном матче Кубка Италии туринский "Ювентус" разгромил СПАЛ.
Футбол
28 января 2021 г. 03:38
Кубок Италии: Ювентус разгромил СПАЛ и вышел в полуфинал

В четвертьфинальном матче Кубка Италии туринский "Ювентус" разгромил СПАЛ.

Как передает Report, встреча прошла в Турине на "Альянц Стэдиум" при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Альваро Мората, отличившийся с пенальти, а также Джанлука Фработта, Деян Кулусевски и Федерико Кьеза.

Таким образом, "Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии. Подопечные Андреа Пирло сыграют с миланским "Интером". Полуфинальные встречи пройдут 3 и 10 февраля.

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Версия на азербайджанском языке "Yuventus" İtaliya Kubokunun yarımfinalına yüksəlib

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