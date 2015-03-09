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    ​Кубок Азии по футболу 2019 года состоится в ОАЭ

    На это право претендовали 11 стран

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Согласно решению Азиатской футбольной конфедерации (AFC), Объединенные Арабские Эмираты будут принимать финальную часть розыгрыша Кубка Азии по футболу 2019 года.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в своем заявлении по итогам заседания исполнительного комитета AFC в Бахрейне руководство конфедерации огласило свое решение о выборе ОАЭ местом проведения финальной части Кубка Азии 2019 года.

    Отмечается, что на это право претендовали 11 стран.

    ОАЭ принимали у себя этот турнир в 1996 году.

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