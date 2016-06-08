Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Кубок Америки по футболу 2019 года пройдет в Бразилии. Как передает Report, со ссылкой портал Goal.com об этом в общении с прессой рассказал президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес.

Отвечая на вопросы об уровне организации проходящего в эти дни в США Кубка Америки, Домингес отметил высокое качество проделанной работы, при этом выразив уверенность в том, что Бразилии в 2019 году также справится с организацией турнира.

Официальной информации по поводу страны-организатора турнира ранее не поступало, а представители КОНМЕБОЛ отказались давать комментарии на эту тему.

Бразилия четырежды принимала Кубок Америки - в 1919, 1922, 1949 и 1989 годах.

Кубок Америки 2016 года, проходящий в десяти городах США с 3 по 26 июня, посвящен празднованию столетия КОНМЕБОЛ и первого чемпионата Южной Америки. Турнир впервые проводится за пределами южноамериканского континента.

В турнире принимают участие сборные десяти членов КОНМЕБОЛ и впервые в истории - шести представителей Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна