Кубок африканских наций: Судья дважды досрочно дал финальный свисток в матче

Замбийский судья Джанни Сиказве дважды преждевременно дал финальный свисток в матче Кубка африканских наций по футболу между сборными Туниса и Мали.

Замбийский судья Джанни Сиказве дважды преждевременно дал финальный свисток в матче Кубка африканских наций по футболу между сборными Туниса и Мали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Мали.

Во втором тайме матча было произведено девять замен, три раза была использована система видеоассистента рефери (VAR), назначено два одиннадцатиметровых, показана красная карточка, использован перерыв на водопой. Несмотря на это, Сиказве дал финальный свисток на 85-й минуте, однако ему указали на ошибку и матч продолжился. На отметке 89 минут и 49 секунд арбитр встречи вновь дал финальный свисток. Тренерский штаб сборной Туниса опротестовал это решение, Африканская конфедерация футбола попросила сборные доиграть матч, но футболисты сборной Туниса отказались выходить на поле.

Тунисская федерация футбола на своей странице в Twitter потребовала отменить результат и переиграть встречу.