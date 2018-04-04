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    Криштиану Роналду: Я забил такой же гол в ворота сборной Азербайджана

    Это мой самый красивый гол
    © Getty Images

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Я однажды забивал такой гол".

    Как сообщает Report, об этом сказал игрок испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду, рассказывая о втором голе в ворота итальянского "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов. 33-летний нападающий вспомнил о голе через себя в ворота сборной Азербайджана, забитом в составе сборной Португалии в рамках отборочного тура к ЧМ 2008.

    Он сказал, что на этой встрече 7 октября 2006 года после "велосипедного" удара мяч угодил в столб и залетел в ворота, но засчитан не был. В этот же раз гол попал в ворота, выделил он: "Это был запоминаюшийся гол, подаривший хорошие впечатления. Безусловно, второй гол в ворота "Ювентуса" мой самый красивый гол".

    Отметим, что Криштиану Роналду забил два гола в выездном матче с "Ювентусом". Этим, он отличился подряд в 9 играх ЛЧ, довел количество голов до 14 и закрепил лидерство в списке бомбардиров.

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