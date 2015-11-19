​Криштиану Роналду встретится с мальчиком, потерявшим родителей во время теракта

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Реал Мадрид" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду встретится с трехлетним Хайдаром Мустафой, потерявшим родителей во время террористического акта в Ливане. Как сообщает Report, журналистка Рана Харби рассказала о Хайдаре, используя хэштег #CristianoMeetHaidar. По информации ливанского сообщества болельщиков "Реал Мадрида", из Испании поступил звонок по поводу организации встречи с мальчиком.

Отметим, что 12 ноября в Бейруте в многолюдном месте смертники совершили двойной теракт. В результате теракта погибли 43 человека, ранено более 239 человек.

