Криштиану Роналду может стать игроком туринского "Ювентуса"

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может перейти в туринский «Ювентус».

Как передает Report, переход Роналду в итальянский клуб стал возможен после того, как агент португальца Жорже Мендеш наладил отношения с «Ювентусом» после 11 лет вражды с руководством туринцев. На этой неделе он организовал трансфер защитника Жоау Канселу в стан «старой синьоры» из «Валенсии».

Главной трансферной целью итальянского клуба является полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, за трансфер которого римский клуб требует € 120 млн. «Ювентус» может отказаться от трансфера сербского футболиста и потратить эти деньги на приобретение Роналду.

Напомним, на этой неделе появилась информация, что «Реал» снизил сумму отступных в контракте Роналду с € 1 млрд до € 120 млн.

Ранее сообщалось, что 33-летний португалец принял окончательное решение покинуть «Реал» в связи с недопониманием, возникшим между ним и руководством клуба.