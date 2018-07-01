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    Криштиану Роналду может стать игроком туринского "Ювентуса"

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может перейти в туринский «Ювентус».

    Как передает Report, переход Роналду в итальянский клуб стал возможен после того, как агент португальца Жорже Мендеш наладил отношения с «Ювентусом» после 11 лет вражды с руководством туринцев. На этой неделе он организовал трансфер защитника Жоау Канселу в стан «старой синьоры» из «Валенсии».

    Главной трансферной целью итальянского клуба является полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, за трансфер которого римский клуб требует € 120 млн. «Ювентус» может отказаться от трансфера сербского футболиста и потратить эти деньги на приобретение Роналду.

    Напомним, на этой неделе появилась информация, что «Реал» снизил сумму отступных в контракте Роналду с € 1 млрд до € 120 млн.

    Ранее сообщалось, что 33-летний португалец принял окончательное решение покинуть «Реал» в связи с недопониманием, возникшим между ним и руководством клуба.

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