Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Футболисту "Реал Мадрида" Криштиану Роналду грозит восемь лет тюрьмы.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, налоговые службы Испании требуют, чтобы португальский футболист заплатил 28 миллионов евро по делу о неуплате налогов до 15 июня, иначе он предстанет перед судом и может получить восемь лет тюрьмы.

Форвард обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 млн евро с 2011 по 2014 год. Прокуратура считает, что футболист использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия доходов, полученных за имиджевые права.

Отметим, что сегодня Зинедин Зидан подал в отставку с поста главного тренера "Реал Мадрида". Он заявил, что решение не связано с Криштиану Роналду.