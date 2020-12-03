"Краснодар" в Лиге Европы, "Башакшехир" остался ни с чем

Состоялись очередные два матча V тура группового этапа Лиги Чемпионов

Состоялись очередные два матча V тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Как передает Report, в группе H турецкий "Башакшехир" дома принимал немецкий "Лейпциг".

Стамбульцы, уступившие своему сопернику со счетом 3:4, упустили шанс выйти в 1/8 финала. Первый гол был забит на 26-й минуте. Игрок гостей Марсель Забитцер вывел свою команду вперед. На 43-й минуте Норди Мукиеле удвоил преимущество немцев. На 3-й добавленной к первому тайму минуте Ирфан Джан Кахвечи отыграл один из пропущенных мячей. С таким счетом команды ушли на перерыв. На 66-й минуте "Лейпциг" в третий раз поразил ворота хозяев. Однако спустя 6 минут Кахвечи сделал дубль. На 85-й минуте полузащитник забил еще один мяч и сделал хет-трик. Однако избежать поражения турки не смогли: на второй минуте добавленного времени Александр Сёрлот забил последний гол в этой встрече. После этой победы "Лейпциг" поднялся на второе место с 9 очками. "Истанбул Башакшехир" с 3 очками замыкает турнирную таблицу.

В группе E российский "Краснодар" дома обыграл французский "Ренн". Единственный гол в матче забил Маркус Берг на 71-й минуте. После этой победы хозяева, набрав 4 очка, обеспечили путевку в плей-офф Лиги Европы.