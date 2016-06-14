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    ​Конте: Итальянские футболисты, победив бельгийцев, пока ничего не достигли

    С таким единством и командной игрой мы можем достичь многого

    Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Победой над сборной Бельгии в матче чемпионата Европы по футболу команда Италии пока ничего не достигла.

    Как передает Report, об этом заявил главный тренер итальянцев Антонио Конте, слова которого приводит портал Football Italia.

    В матче группы Е итальянцы обыграли бельгийцев со счетом 2:0.

    "Это была хорошая игра, мы к ней хорошо подготовились и играли правильно. Мы играли против очень сильной команды, которая является одним из фаворитов турнира. С таким единством и командной игрой мы можем достичь многого. Этой победой мы пока еще ничего не достигли, но я надеюсь достичь с этими ребятами того, чего они достойны", - сказал Конте.

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