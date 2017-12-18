КОНКАКАФ обнародовал имя лучшего игрока 2017 года

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна обнародовала имя лучшего игрока.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, этого звания был удостоен голкипер "Реала" и сборной Коста-Рики Кейлор Навас.

Голосование проводилось между тренерами и капитанами национальных сборных Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, а также СМИ и болельщиками. По итогам голосования вратарь признан лучшим футболистом 2017 года в зоне КОНКАКАФ.

31-летний голкипер Реала опередил мексиканца Ирвинга Лозано из ПСВ и ямайского футболиста Андре Блейка из "Филадельфии Юнион".

Со своим клубом Навас выиграл 5 трофеев в календарном году, кроме того помог своей сборной второй раз подряд квалифицироваться на Чемпионат мира.

Отметим, что это уже вторая подобная награда для голкипера. Впервые он ее удостоился в 2014 году.