Комитет по этике ФИФА оштрафовал вице-президента организации

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение оштрафовать и вынести предупреждение вице-президенту организации, первому вице-президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) испанцу Анхелю Марии Вильяру.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ФИФА.

Вильяр ранее отказывался сотрудничать со следствием по делу о выборах стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, которые пройдут в России и Катаре, но позднее изменил свое мнение. Он оштрафован на 25 тысяч швейцарских франков.