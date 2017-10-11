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    Команда из Мексики попала в жуткое ДТП

    В ДТП получили травмы восемь футболистов

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Автобус, перевозивший 27 футболистов мексиканской команды Ребосерос де ла Пьедад, попал в аварию.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, инцидент произошел на участке дороги из Мехико в Куэрнаваку.

    У автобуса возникли проблемы с тормозами и в результате транспортное средство перевернулось на склоне. В ДТП получили травмы восемь футболистов, трое - серьезной степени тяжести. Пострадавшие были отправлены в больницу.

    Ребосерос де ла Пьедад должен был сыграть против Альконес Морелос в матче одного из низших дивизионов чемпионата Мексики.

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