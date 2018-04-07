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    Клуб "Зенит" пожаловался в ФИФА из-за футболиста сборной Азербайджана

    За нападающего турецкого клуба не расплатились с санкт-петербургским клубом

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Российский "Зенит" пожаловался в ФИФА на турецкий "Tрабзонспор" из-за выступающего за этот клуб футболиста сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева. 

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Spor, соответствующая информация была обнародована на 73-й генассамблее турецкого клуба.

    Согласно поданной жалобе, за 22-летнего нападающего турецкого клуба не расплатились с санкт-петербургским клубом.

    Напомним, что Р.Шейдаев в феврале 2017 года был передан в аренду словацкому клубу "Жилина", а минувшим летом - "Карабаху". Форвард, не попавший в основной состав агдамского клуба, так и не забил гол.

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