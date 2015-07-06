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    ​Клуб "Симург" официально расстался с капитаном

    Илькин Гыртымов ведет переговоры с двумя клубами

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Переживающий финансовые проблемы закатальский клуб "Симург" расстался еще с одним футболистом.

    Об этом Report сообщил исполнительный директор клуба Вагиф Алиев.

    По его словам, капитану Илькину Гыртымову передан лист о его трансфере. Теперь 25-летний защитник может перейти в любой клуб.

    Поделившийся с Report своими дальнейшими планами И.Гыртымов сказал, что в настоящее время он ведет переговоры с двумя местными клубами: "Продолжаются переговоры с командами "Интер" и "Зиря". Я еще не принял конкретного решения. Все станет известно в ближайшие дни, и я буду выступать в команде, которую выберу".

    Отметим, что И.Гыртымов является воспитанником клуба "Симург" и с 2009 года выступает в основном составе. 

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