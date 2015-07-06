​Клуб "Симург" официально расстался с капитаном

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Переживающий финансовые проблемы закатальский клуб "Симург" расстался еще с одним футболистом.

Об этом Report сообщил исполнительный директор клуба Вагиф Алиев.

По его словам, капитану Илькину Гыртымову передан лист о его трансфере. Теперь 25-летний защитник может перейти в любой клуб.

Поделившийся с Report своими дальнейшими планами И.Гыртымов сказал, что в настоящее время он ведет переговоры с двумя местными клубами: "Продолжаются переговоры с командами "Интер" и "Зиря". Я еще не принял конкретного решения. Все станет известно в ближайшие дни, и я буду выступать в команде, которую выберу".

Отметим, что И.Гыртымов является воспитанником клуба "Симург" и с 2009 года выступает в основном составе.