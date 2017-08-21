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    Клуб "Сабаиль" расстался с Эмином Джафаргулиевым

    Футболист покинул команду по собственному желанию

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Клуб "Сабаиль" расстался с одним футболистом.

    Как сообщает Report со ссылкой на страницу столичного представителя в facebook, обратившись к руководству клуба, Эмин Джафаргулиев заявил о намерении уйти из клуба в связи с личными делами.

    Обращение 27-летнего защитника было одобрено и контракт с ним аннулирован.

    Отметим, что выступавший в прошлом сезоне в AZAL Эмин Джафаргулиев во время летнего перерыва заключил с "Сабаилем" годовой контракт.  

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