Клуб "Сабаиль" расстался с Эмином Джафаргулиевым

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Клуб "Сабаиль" расстался с одним футболистом.

Как сообщает Report со ссылкой на страницу столичного представителя в facebook, обратившись к руководству клуба, Эмин Джафаргулиев заявил о намерении уйти из клуба в связи с личными делами.

Обращение 27-летнего защитника было одобрено и контракт с ним аннулирован.

Отметим, что выступавший в прошлом сезоне в AZAL Эмин Джафаргулиев во время летнего перерыва заключил с "Сабаилем" годовой контракт.