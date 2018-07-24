Клуб "Сабах" привлек в состав парагвайского футболиста

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Продолжающий работы по трансферу на сезон 2018/19 клуб "Сабах" привлек в состав еще одного футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, дебютант Премьер-лиги подписал с парагвайским полузащитником Эриком Рамосом контракт на 1 год.

Отметим, что 31-летний футболист за свою карьеру выступал в парагвайских клубах "12 октября", "3 февраля", "Рубио", "General Dias". В 2012-2016 годы он носил форму "Нефтчи".