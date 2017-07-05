Клуб "Нефтчи" получил статус полноправного члена ECA

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Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Нефтчи" получил статус полноправного члена Ассоциации европейских клубов (ECA). Как сообщает Report, в течение следующих двух лет "Нефтчи" будет иметь право голоса на выборах в рамках Генеральной Ассамблеи ЕСА .
Ранее "чёрно-белые" были действительным членом этой структуры.
Отметим, что помимо "Нефтчи" полноправным членом ЕСА является и "Карабах". Еще один член структуры от Азербайджана - клуб "Шувелян", бывший АЗАЛ.
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