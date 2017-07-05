 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Клуб "Нефтчи" получил статус полноправного члена ECA

    Ранее чёрно-белые были действительным членом этой структуры

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Нефтчи" получил статус полноправного члена Ассоциации европейских клубов (ECA). Как сообщает Report, в течение следующих двух лет "Нефтчи" будет иметь право голоса на выборах в рамках Генеральной Ассамблеи ЕСА .

    Ранее "чёрно-белые" были действительным членом этой структуры.

    Отметим, что помимо "Нефтчи" полноправным членом ЕСА является и "Карабах". Еще один член структуры от Азербайджана - клуб "Шувелян", бывший АЗАЛ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi