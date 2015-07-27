Клуб "Нефтчи" обратился к представителям медиа по поводу находящегося в больнице Мубариза Зейналова

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" обратился к представителям медиа в связи с находящимся уже некоторое время в реанимационном отделении Центральной больницы нефтяников членом Наблюдательного совета клуба Мубаризом Зейналовым.

Как сообщает Report, клуб призвал представителей медиа к более ответственному подходу к распространяемой информации.

Информацию читают также и близкие больного. С учетом этого "Нефтчи" просит соблюдать журналистскую этику: "Информации подобного рода отрицательно сказываются не только на деятельности клуба и команды, но и на имидже распространяющего информацию источника. Желаем Мубаризу Зейналову скорейшего выздоровления".

Отметим, что врачи расценивают состояние М.Зейналова как стабильно тяжелое. Некоторые СМИ пишут, что после прошедшей в Баку первой встречи I классификационного этапа Лиги Европы между командами "Нефтчи" и "Младост" (Подгорица, Черногория) футболист почувствовал себя плохо и был госпитализирован.