Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Нефтчи" обратился к азербайджанцам, проживающим в Македонии и соседних странах.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, обращение сделано в связи с матчем "Шкендия" - "Нефтчи", который пройдет в Скопье в рамках ответных игр 2-го классификационного тура Лиги Европы.

"В этой игре наша команда, также как и во всех матчах, нуждается в поддержке болельщиков. По этой причине приглашаем наших соотечественников, проживающих в Македонии и соседних странах, посетить матч. Болельщикам, приехавшим на матч, будут предоставлены бесплатные билеты", - говорится в обращении.

Отметим, что матч "Шкендия" - "Нефтчи" состоится 21 июля на стадионе "Филип II Македонский" и начнется в 22:00 по бакинскому времени.